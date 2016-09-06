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МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ЛИЦ» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Почему выбирают нашу клинику
Мы одни из первых клиник в СПб стали применять новейшие технологии такие как:
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Высокое качество услуг
Инновационные методы лечения и диагностики
Современное лечебно-диагностическое оборудование
Специалисты с опытом и высокой квалификацией
Операционное отделение с дневным стационаром
Высокие результаты лечения по разумным ценам
КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ: АКЦИИ
ДЛЯ ЖЕНЩИН
В комплекс включены все виды УЗИ для оценки состояния здоровья женщины. Такое профилактическое обследование 1 раз в год позволяет выявить заболевания на начальном этапе.
От нормального уровня гормонов зависит работа репродуктивных органов, состояние кожи и вес. Проверь свой профиль сейчас!
Возраст женщины выдают мимические морщинки которые начинают появляться с 25 лет. Оставайся всегда молодой сейчас это доступно всем.
Молочная железа остаются лидером по онкологическим заболеваниям. Профилактика рака это ежегодное обследование у всех женщин с 30 лет. Пройди обследование у онколога прямо сейчас!
Красивые чувственные губы остаются образом сексуальности. Вы можете стать обладательницей таких губ по низкой цене.
НОВАЯ АКЦИЯ
«Мгновенное сияние кожи»
СТОИМОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ ВСЕГО 1200₽
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
«Мгновенное сияние кожи»
Комплексная процедура глубокого очищения лица включает 11 шагов: демакияж, умывание с пенкой, скраб по типу кожи, тонизирование лица, вапоризация с озоном, ультразвуковая чистка, антисептический лосьон, поросуживающая лечебная маска, дарсонвализация, успокаивающая маска, антисептический крем.
ДЛЯ МУЖЧИН
Полное обследование УЗИ помогает комплексно посмотреть на состояние организма. Такое обследование рекомендуют выполнять мужчинам ежегодно.
Полное обследование на половые инфекции. Позаботьтесь о себе и любимой женщине.
Готовитесь стать “папой” пройдите простое обследование на определение фертильности спермы.
Напряженная работа, стресс, гиподинами знакомо всем. Пройди экспресс диагностику заболеваний сердца за 1 день.
Сейчас посетить врача можно со скидкой 50%. Время позаботиться о себе пришло.
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