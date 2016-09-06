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3

ПРИЕМ ВРАЧЕЙ

АНАЛИЗЫ

ДИАГНОСТИКА

ОТДЕЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА «ЛИЦ»

Гинекология

Прерывание беременности

Урология

Косметология

Дерматология

Узи

Лазерное удаление

Терапия

Кардиология

Пирсинг

УЗИ при беременности

Неврология

Процедурный кабинет

Мануальная терапия

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МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ЛИЦ» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Клиники «Лечебно-Инновационного центра» – это сеть многопрофильных медицинских
центров в Санкт-Петербурге. Мы оказываем платные медицинские услуги взрослому
населению нашего города. Время работы наших клиник ежедневно без выходных и
праздничных дней.
Открывая первую клинику в СПб в 1998 году мы ставили для себя цель: «Быть лучшими,
оказывать качественные медицинские услуги по доступным ценам, первыми внедрять
новые медицинские технологии в диагностике и лечении заболеваний». Именно поэтому в
нашем названии и логотипе ключевой аббревиатурой стала «И» Инновационный
медицинский центр.
Почему выбирают нашу клинику
  • Широкий спектр услуг в одном месте
  • Большой опыт работы и доверие пациентов, клиника отметила в 2018 году юбилей 20 лет
  • Доступные цены. Клиника относится к категории центров с невысокой политикой ценообразования на услуги
  • Современное оборудование. Ежегодно обновляем материально техническую базу и закупаем новое оборудование
  • Комфортное обслуживание. Работаем ежедневно, по предварительной записи без очередей
Мы одни из первых клиник в СПб стали применять новейшие технологии такие как:
Медикаментозный аборт впервые начали делать 20 лет назад когда мало кто еще и догадывался о существовании таких препаратов. Это щадящий для женщин метод аборта позволяющий избежать операции.
Когда только появились современные диагностические
системы передающие на экран объемное изображение плода с фотографической точностью
Уникальный способ диагностики онкологических заболеваний щитовидной и молочной железы, без биопсии образований.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокое качество услуг

Инновационные методы лечения и диагностики

Современное лечебно-диагностическое оборудование

Специалисты с опытом и высокой квалификацией

Операционное отделение с дневным стационаром

Высокие результаты лечения по разумным ценам

КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ: АКЦИИ

ДЛЯ ЖЕНЩИН

В комплекс включены все виды УЗИ для оценки состояния здоровья женщины. Такое профилактическое обследование 1 раз в год позволяет выявить заболевания на начальном этапе.

От нормального уровня гормонов зависит работа репродуктивных органов, состояние кожи и вес. Проверь свой профиль сейчас!

Возраст женщины выдают мимические морщинки которые начинают появляться с 25 лет. Оставайся всегда молодой сейчас это доступно всем.

Молочная железа остаются лидером по онкологическим заболеваниям. Профилактика рака это ежегодное обследование у всех женщин с 30 лет. Пройди обследование у онколога прямо сейчас!

Красивые чувственные губы остаются образом сексуальности. Вы можете стать обладательницей таких губ по низкой цене.

НОВАЯ АКЦИЯ

«Мгновенное сияние кожи»

СТОИМОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ ВСЕГО 1200₽

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

«Мгновенное сияние кожи»

Комплексная процедура глубокого очищения лица включает 11 шагов: демакияж, умывание с пенкой, скраб по типу кожи, тонизирование лица, вапоризация с озоном, ультразвуковая чистка, антисептический лосьон, поросуживающая лечебная маска, дарсонвализация, успокаивающая маска, антисептический крем.

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ДЛЯ МУЖЧИН

Полное обследование УЗИ помогает комплексно посмотреть на состояние организма. Такое обследование рекомендуют выполнять мужчинам ежегодно.

Полное обследование на половые инфекции. Позаботьтесь о себе и любимой женщине.

Готовитесь стать “папой” пройдите простое обследование на определение фертильности спермы.

Напряженная работа, стресс, гиподинами знакомо всем. Пройди экспресс диагностику заболеваний сердца за 1 день.

Сейчас посетить врача можно со скидкой 50%. Время позаботиться о себе пришло.

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Клиника ЛИЦ на Восстания, Центральный район
м. Площадь Восстания
2-я Советская, 4 (1 этаж)
191036
 
м. Площадь Восстания
2-я Советская, 4 (3 этаж)
 
Клиника ЛИЦ на Московском, Московский район
м. Электросила

Московский проспект, 176
196105, Санкт-Петербург

 

+7 (812) 986-57-10
+7 (981) 851-96-39
 
Клиника ЛИЦ Нарвская, Кировский район
м. Нарвская
Нарвский пр., 18
190020, Санкт-Петербург
+7 (950) 024-66-92