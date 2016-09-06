Клиники «Лечебно-Инновационного центра» – это сеть многопрофильных медицинских

центров в Санкт-Петербурге. Мы оказываем платные медицинские услуги взрослому

населению нашего города. Время работы наших клиник ежедневно без выходных и

праздничных дней.

Открывая первую клинику в СПб в 1998 году мы ставили для себя цель: «Быть лучшими,

оказывать качественные медицинские услуги по доступным ценам, первыми внедрять

новые медицинские технологии в диагностике и лечении заболеваний». Именно поэтому в

нашем названии и логотипе ключевой аббревиатурой стала «И» Инновационный

медицинский центр.